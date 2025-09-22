Desde la ONU, Petro pidió una fuerza de paz en Gaza: “Me rebelo como presidente descertificado”

El presidente Gustavo Petro, desde Estados Unidos, previo a la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York este 23 de septiembre, reiteró su propuesta de una fuerza de paz para acabar el genocidio en Gaza: “Si me toca decirle a China que ponga los destacamentos se lo solicito, porque los Ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler”

“Yo me rebelo como presidente descertificado. Acabar el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas, sin la Europa genocida, sin Estados Unidos genocida”, aseguró el mandatario.

Cuestionó, además, que cada vez que se pide acabar el genocidio en Palestina “contestan con ‘bla, bla, bla’, y cuando llega el momento,en el Consejo de Seguridad bloquean para que se sigan matando los niños, no puede mirar la ONU la cara de la humanidad”.

“¿Es democracia o el comienzo de la barbarie?“: Petro cuestionó decisión de descertificación

Durante su intervención en el inicio de su agenda en la 80ª Asamblea General de la ONU, el presidente Petro participó en el diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30.

Allí, el mandatario se refirió a la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que lo ocurrido es el comienzo de una barbarie.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo (…) ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? No descertificando a mi Ejército ni a mi policía, sino a la persona, al presidente de Colombia por elección popular. La política internacional de drogas es sobre drogas, no sobre personas”.

Además, el presidente Petro dijo que Naciones Unidas es cómplice en la decisión, pero también con lo que está ocurriendo en el mar Caribe con los ataques de Estados Unidos, embarcaciones que asegura el gobierno Trump transportaban droga. “Han caído misiles sobre jóvenes desarmados, entonces están asesinando jóvenes con misiles por orden de un presidente, que es de los Estados Unidos (…) no es solo la descertificación personal a Petro, es el asesinato de más de 15 jóvenes”.