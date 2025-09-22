Lo bueno es que Petro está limitado a un mandato: artículo de The Economist sobre Colombia

En un artículo de The Economist titulado ¿Está Colombia a las “puertas del infierno”?, el reconocido medio británico analiza la situación actual del país a nivel económico, social y político bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según la revista londinense, a pesar de los “ataques” de Petro a las instituciones colombianas, “Colombia no se está convirtiendo en Venezuela o Cuba”. La economía estuvo en crecimiento lento durante los dos primeros años de Petro, pero actualmente se encuentra en un “estado decente”.

“Se espera que crezca 2,4 % este año”, algo que no es “espectacular” pero es mejor que muchos países en Latinoamérica, dice The Economist, que luego hace un resumen sobre el comportamiento de la economía colombiana: en julio de 2025, la tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8 %, la más baja para ese mes en casi 15 años; el comportamiento del mercado bursátil es el cuarto con mejor rendimiento del mundo en el último año, con un aumento del 54 %; la inflación se ha reducido a la mitad desde que Petro asumió el cargo y el turismo, una de sus grandes apuestas, está en auge. Colombia recibió unos 7 millones de visitantes en 2024, lo que supone un aumento de 2 millones en dos años.

Sin embargo, afirma la revista que “Petro no puede reclamar mucho crédito” del positivo escenario económico expuesto: “Se jacta de haber reducido la inflación, pero su acoso al banco central ha dificultado esa labor (...). Alrededor del 60 % de los trabajadores de Colombia se encuentran en la economía informal, donde obtienen menos prestaciones, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, impulsado principalmente por el consumo. La prohibición del Gobierno de nuevas exploraciones de petróleo y gas está ahuyentando a los inversionistas extranjeros”.

Además, las áreas en las que el presidente colombiano se ha enfocado no han visto el progreso deseado. Si bien la cantidad de personas en condición de pobreza ha disminuido, el número de personas en extrema pobreza apenas ha variado; por otra parte, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.

Una de las propuestas del mandatario para combatir la desigualdad era aumentar el salario mínimo, pero, dice el medio británico, eso solo incentivó la informalidad.

Panorama de seguridad

En este artículo, The Economist hace un repaso de los graves casos de inseguridad que ha vivido el país: el asesinato del candidato a la Presidencial, Miguel Uribe; los atentados en Cali que dejaron 6 muertos y más de 70 heridos y los masivos secuestros a militares por parte de grupos al margen de la ley.

“Estos ataques pusieron de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática de Petro, Paz Total, un intento de negociar con todos los grupos armados del país al mismo tiempo”, concluye la revista sobre el tema de seguridad.

Desde que Petro asumió la Presidencia, el número de guerrilleros ronda los 22,000 miembros, un incremento del 45 %. Según la ONU, más de 230,000 personas han sido desplazadas por la violencia. En más de la mitad de los municipios del país hay al menos una guerrilla, según Pares. Sin embargo, explica la revista que “Las conversaciones de paz del Sr. Petro no son el único problema. Los grupos ya se estaban expandiendo de manera constante bajo su predecesor, Iván Duque. El cultivo de coca, con la que las bandas fabrican cocaína, ha alcanzado niveles récord”.

De acuerdo a The Economist, una de las razones que más ha afectado a la seguridad en Colombia es que el “caótico estilo de gobierno socava la función pública. Entre renuncias frustradas y reorganizaciones interminables, los ministros no duran mucho tiempo. Petro nombra uno nuevo cada 20 días en promedio. Los cambios constantes desmoralizan a los burócratas y les hacen perder el rumbo. El daño al banco central es más directo. Petro critica sus decisiones sobre los tipos de interés, asegura que busca frenar el crecimiento económico ‘por razones puramente políticas’ y sugiere que está tratando de «desfinanciar al Gobierno colombiano”.

Migración

Desde 2023, alrededor de un millón de personas han abandonado el país de forma permanente, el doble que en los tres años anteriores a la pandemia.

Colombia no está en las “puertas del infierno”

El artículo concluye que las instituciones colombianas pueden “soportar esto”, incluyendo las peleas de Petro con el sistema judicial, debido a que “hasta los aliados de Petro admiten que sus amenazas” solo se quedan en palabras.

“La buena noticia es que la Constitución limita a Petro a un solo mandato, y la mayoría de los candidatos de izquierda parecen menos volátiles”, finaliza el artículo, añadiendo que “Colombia no está al borde del abismo, pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para convertirla en un lugar mejor”.

Escuche W Radio en vivo: