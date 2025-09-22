Ejército encontró nuevo depósito ilegal de alias ‘Iván Mordisco’, en Puerto López, Meta

El Ejército halló 5 armas largas, entre ellas 2 fusiles Galil calibre 5.56 mm, un fusil M4, un rifle con proveedor de 30 mm y una escopeta de alta gama con proveedor.

Así mismo, fueron incautadas 4 armas cortas: 2 pistolas CZ, una Glock y una Jericho. Durante la operación, también se encontraron 3 proveedores calibre 5.56 mm, 3 proveedores de pistola calibre 9 mm y una granada de mano.

Con este resultado se afecta de manera directa el accionar criminal de esta estructura ilegal, al neutralizar parte de su capacidad bélica y así evitar que fuera empleada contra la población civil y la fuerza pública.