Investigan bar Before Club en Bogotá por irregularidades: el dueño sería pareja de congresista

El bar Before Club, desde hace meses, está en la mira de las autoridades debido a las múltiples irregularidades que han encontrado allí, entre ellas, la apertura del lugar hasta horas que no están permitidas en la ley y exceso de ruido.

Before Club, ahora está en el ojo del huracán por ser el último lugar donde estuvo Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes que murió a unos metros del sitio luego de ser brutalmente golpeado.

Sin embargo, llama la atención que el sitio, que al aparecer incumple con las normativas, es propiedad de Andrés Solano Bautista, quien sería la pareja de la congresista María del Mar Pizarro.

Incluso, en varias publicaciones del bar aparece la congresista promocionando su trabajo en el Congreso de la República e invitando al establecimiento a celebrar diferentes eventos de su corriente política.

W Radio tuvo acceso a varios informes de las autoridades en los que incluso está registrada la congresista por incumplir con las normas. Ejemplo de ello, es lo que ocurrió con un evento que habrían convocado Solano y Pizarro el pasado 20 de junio.

“Sobre las 12:24 pm y en presencia de Policía Nacional, Alcaldía Local de Barrios Unidos, Dirección para la Convivencia y Diálogo Social de la SDG, delegación de IVC de la SDG y una vez agotado el diálogo con Andrés Solano y la Representante a la Cámara por Bogotá María del Mar Pizarro, quien también es una de las promotoras del evento, se confirma que la actividad no responde únicamente a los fines de movilización social manifestados por el organizador, en su lugar corresponde a un evento con características innegables de espectáculo público de las artes escénicas que no cuenta con autorización emitida por la autoridad competente, y aun así, los organizadores hicieron caso omiso a la orden explícita de la administración local para no realizar el evento”, dice el documento.

En otro informe en poder de la W, se evidencia que Solano Bautista ha reaccionado agresivamente ante los operativos que adelantan las autoridades por el incumplimiento de las medidas. Además, el hombre tiene varias medidas correctivas en otras ciudades diferentes a Bogotá por su comportamiento.

“Mediante solicitud formal elevada a la Coordinación Local del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se solicitó información respecto a los antecedentes del Sr. Andrés Solano en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, encontrando que sus actitudes violentas, hostiles y provocadoras son su comportamiento habitual, y en varias ciudades del país se le han impuesto medidas correctivas”, dice el documento.

