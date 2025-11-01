Murió estudiante de Los Andes tras haber sido, presuntamente, agredido por compañeros en fiesta de Halloween
Se trata de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, quien cursaba séptimo semestre de ingeniera de sistemas en Los Andes.
Un estudiante de la Universidad de Los Andes identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió este viernes luego de ser agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros durante una fiesta de Halloween celebrada la noche del jueves, 30 de octubre.
El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, en horas de la madrugada y murió a las 7:00 de la noche, según confirmaron fuentes cercanas al caso
Fuentes de la Policía confirmaron que en la noche del 30 de octubre fueron capturadas por lesiones personales tres personas relacionadas con los hechos.
