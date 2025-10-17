Montelíbano: alcalde radicó queja disciplinaria por actuación de concejales en trámite de proyecto

Córdoba. El alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, radicó una queja disciplinaria contra tres concejales del municipio, por su actuación durante el trámite de un proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal ante la corporación.

La queja, que ya está en las arcas de la Procuraduría General de la Nación, involucra a los cabildantes Misael Augusto Villareal, Leonardo Fabio Patiño Díaz y Carmen Adelfa Gueto López.

La situación se originó en el trámite del Proyecto de Acuerdo 014 de 2025, por medio del cual se buscaría modificar el presupuesto municipal mediante la incorporación de recursos del superávit fiscal 2024.

Según la administración local, con estos recursos se apuntaba a la ejecución de varios programas municipales, sin embargo, la iniciativa no pasó el primer debate luego de la ponencia negativa presentada por la concejala Gueto, con respaldo de los dos cabildantes mencionados.

Desde la Alcaldía de Montelíbano insisten en que la decisión de archivar el proyecto carecería de argumentos técnicos o jurídicos, acción que podría incurrir en extralimitación de funciones o desviación de poder.

Ahora será el ente de control el que determine si las circunstancias admiten la apertura de un proceso de investigación formal contra los tres concejales por su proceder.