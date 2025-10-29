Actualidad

Benedetti anunció mensaje de urgencia para discutir reforma a la salud en Congreso: “¡Trabajen vagos!"

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de “cobardes” a la mayoría de los miembros de la Comisión Séptima del Senado.

Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

En la tarde de este miércoles, 29 de octubre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la firma del mensaje de urgencia e insistencia para que la Comisión Séptima del Senado dé trámite inmediato a la reforma a la salud.

El funcionario criticó duramente a los congresistas por la demora en el debate.

“Para que la Comisión Séptima de Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud”, escribió Benedetti en su cuenta oficial en X.

Por esto, Benedetti calificó de “cobardes” a la mayoría de los miembros de esa comisión y los acusó de dilatar la discusión de un proyecto que considera fundamental para el país.

“Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. ¡Trabajen, vagos!”, añadió el ministro.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad