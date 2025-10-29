Benedetti anunció mensaje de urgencia para discutir reforma a la salud en Congreso: “¡Trabajen vagos!"

En la tarde de este miércoles, 29 de octubre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la firma del mensaje de urgencia e insistencia para que la Comisión Séptima del Senado dé trámite inmediato a la reforma a la salud.

El funcionario criticó duramente a los congresistas por la demora en el debate.

“Para que la Comisión Séptima de Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud”, escribió Benedetti en su cuenta oficial en X.

Por esto, Benedetti calificó de “cobardes” a la mayoría de los miembros de esa comisión y los acusó de dilatar la discusión de un proyecto que considera fundamental para el país.

“Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. ¡Trabajen, vagos!”, añadió el ministro.