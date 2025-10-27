“Me ha pegado duro”: Benedetti dice que la Lista Clinton lo dejó fuera de la vida financiera
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue incluido en la Lista Clinton junto al presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Verónica Alcocer.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que su inclusión en la Lista Clinton (OFAC) lo ha dejado completamente bloqueado del sistema financiero mundial y que la medida obedece a sus pronunciamientos políticos en defensa del presidente Gustavo Petro.
“No tengo ni plata, ni bienes, ni cuentas en los Estados Unidos. Lo de la lista Clinton me ha pegado muy duro. Para todos los enemigos pueden sentir una felicidad. Es la primera vez que pueden sacar bandera y ponerme el pie en el pecho porque ha sido bastante desconcertante y todavía sigo en shock. Ha sido bastante duro y las consecuencias de eso son bastante graves. Te congelas, sales de la vida financiera completamente del planeta Tierra”, dijo Benedetti.
- Lea también: “Inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton tiene evidencia verificable”: exdirector de la OFAC
Según el ministro, su tarjeta de crédito fue bloqueada y su cuenta podría ser cerrada, aunque recordó que existe una sentencia del año 1999 que ampara a los consumidores.
“Yo lo que sé es que me bloquearon la tarjeta de crédito y que la cuenta es posible que me la cierren, pero hay una sentencia del año 1999 que dice que hay el derecho al consumidor y no pueden cerrar ese tipo de cuentas por ese tipo de acciones. Por lo tanto, yo acudiré también a la Superintendencia si eso sucede. Yo voy a hacer respetar mis derechos”, afirmó.
Benedetti agregó que la información que tiene proviene de fuentes cercanas a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado, que le confirmaron que la sanción se debe a sus declaraciones públicas.
“Lo que sé es que es por los pronunciamientos políticos que he hecho, de buena fuente he sabido de la Embajada, de la gente cercana a la Embajada y al Departamento de Estado, que es por los pronunciamientos que yo he hecho. Yo salí a defender que el presidente Petro no era narcotraficante sin nunca ofender ni agredir ni a Trump ni al país de los Estados Unidos. Es bastante injusto porque yo no tengo nada que ver con el narcotráfico ni con el terrorismo”, sostuvo.
- Le puede interesar: Abogado de Petro sobre inclusión en Lista Clinton: “Probaremos su lucha contra las drogas”
Finalmente, Benedetti cerró con una frase irónica sobre el alcance de la sanción:
“Una cosa es que a usted le prohíban ir a ver a Mickey Mouse y otra cosa es que lo pongan al lado de Osama Bin Laden”, dijo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles