“Gringos go home”: Benedetti responde a EE.UU. tras ser incluido en la Lista Clinton

Luego de ser incluido por parte del Gobierno de Estados Unidos junto al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, el ministro del Interior Armando Benedetti rechazó la decisión de los Estados Unidos.

La decisión implica el congelamiento de eventuales bienes y la prohibición de realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.

Ante este escenario Benedetti escribió en su cuenta en X. Según Benedetti la decisión se toma por “haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante”.

“Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”.

Además del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, fueron incluidos en la Lista Clinton la primera dama, Verónica Alcocer y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.

Noticia en desarrollo.