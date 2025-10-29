Bogotá embargará cuentas a más de 25 mil personas que no han pagado multas de convivencia
Portar armas o elementos cortopunzantes y colarse en el transporte público son las conductas que generan estas multas.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que ya ordenó el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a 25 mil ciudadanos con deudas pendientes por multas de convivencia, es decir, sanciones impuestas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Según la entidad, las cuatro conductas más frecuentes que generan estas multas son:
- Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas.
- Evadir el pago del pasaje en el transporte público.
- Irrespetar o desacatar a la autoridad policial.
- Consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques.
¿Cómo serán notificados los sancionados?
Las personas sancionadas serán contactadas por mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico desde la cuenta cobrohacienda@shd.gov.co. Se informará el valor de la obligación en mora y los medios para ponerse al día.
Estas notificaciones son únicamente informativas, por lo que no se exigirá pago inmediato, consignaciones en cuentas bancarias, ni pagos por aplicaciones o billeteras digitales.
¿Qué deben hacer los morosos y sancionados?
Deberán agendar una cita presencial en https:/www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/atencion-presencial-para-tramites-de-cobro-no-tributario o escanear el código QR para atención en estos puntos:
- SuperCADE CAD
- Centro Especializado Plaza de las Américas
- Centro Especializado 114
