Tabla Salarial Docente 2026: Así quedó el sueldo de los profesores del nivel A, B, C y D

La inflación cerró el 2025 en 5,10% según reveló el DANE, lo que significa que hubo una leve disminución frente al cierre de 2024, cuando quedó en 5,2%, y de noviembre de 2025, cuando se ubicó en 5,3%.
Este es un dato clave, pues será el porcentaje en el que subirán este año los arriendos, peajes, algunos servicios públicos, los salarios de algunos empleados, entre otros.
Asimismo, también es una cifra que se usa para definir el aumento salarial de los docentes para 2026. El incremento resulta de sumar:
- 5,1% (IPC) + 1,9 (aumento acordado con el estado) + 0,4% (nivelación salarial del magisterio, correspondiente a la bonificación pedagógica que se incorpora a la base salarial) = 7,4%
¿Cómo queda la tabla salarial docente para 2026?
Es de destacar que el Decreto Ley 2277 de 1979 señala los distintos grados del Escalafón Docente correspondiente a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado.
Aunque no ha salido el decreto oficial de los aumentos, según el IPC que ya está confirmado, la tabla salarial docente 2026 quedaría de la siguiente forma:
Tabla Grado 1: Normalistas Superiores y Tecnólogos en Educación
|Grado
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|1
|A
|3.050.390
|1
|B
|3.888.388
|1
|C
|5.012.416
|1
|D
|6.213.773
Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado sin especialización
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|2A
|3.839.130
|2B
|5.016.298
|2C
|5.858.964
|2D
|7.001.457
Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con especialización
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|2A
|4.172.873
|2B
|5.331.467
|2C
|6.604.987
|2D
|7.816.557
Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|2A
|4.415.997
|2B
|5.768.743
|2C
|6.737.806
|2D
|8.051.672
Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|2A
|4.990.866
|2B
|6.521.189
|2C
|7.616.648
|2D
|9.101.882
Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|3A
|6.425.429
|3B
|7.607.954
|3C
|9.409.175
|3D
|10.902.438
Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado
|Nivel
|Total + 7,5 % ($)
|3A
|8.523.828
|3B
|9.998.908
|3C
|12.634.900
|3D
|14.504.447
Tabla salarial docente 2026 para docentes regidos por Decreto 2277 de 1979
|Grado
|Total con aumento 7,5%
|A
|1.809.274
|B
|2.004.275
|1
|2.246.189
|2
|2.328.325
|3
|2.470.796
|4
|2.568.332
|5
|2.730.323
|6
|2.888.121
|7
|3.232.157
|8
|3.550.320
|9
|3.933.015
|10
|4.306.364
|11
|4.917.261
|12
|5.849.370
|13
|6.474.803
|14
|7.374.130