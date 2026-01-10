Tabla Salarial Docente 2026: Así quedó el sueldo de los profesores del nivel A, B, C y D

La inflación cerró el 2025 en 5,10% según reveló el DANE, lo que significa que hubo una leve disminución frente al cierre de 2024, cuando quedó en 5,2%, y de noviembre de 2025, cuando se ubicó en 5,3%.

Este es un dato clave, pues será el porcentaje en el que subirán este año los arriendos, peajes, algunos servicios públicos, los salarios de algunos empleados, entre otros.

Asimismo, también es una cifra que se usa para definir el aumento salarial de los docentes para 2026. El incremento resulta de sumar:

5,1% (IPC) + 1,9 (aumento acordado con el estado) + 0,4% (nivelación salarial del magisterio, correspondiente a la bonificación pedagógica que se incorpora a la base salarial) = 7,4%

¿Cómo queda la tabla salarial docente para 2026?

Es de destacar que el Decreto Ley 2277 de 1979 señala los distintos grados del Escalafón Docente correspondiente a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado.

Aunque no ha salido el decreto oficial de los aumentos, según el IPC que ya está confirmado, la tabla salarial docente 2026 quedaría de la siguiente forma:

Tabla Grado 1: Normalistas Superiores y Tecnólogos en Educación

Grado Nivel Total + 7,5 % ($) 1 A 3.050.390 1 B 3.888.388 1 C 5.012.416 1 D 6.213.773

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado sin especialización

Nivel Total + 7,5 % ($) 2A 3.839.130 2B 5.016.298 2C 5.858.964 2D 7.001.457

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con especialización

Nivel Total + 7,5 % ($) 2A 4.172.873 2B 5.331.467 2C 6.604.987 2D 7.816.557

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría

Nivel Total + 7,5 % ($) 2A 4.415.997 2B 5.768.743 2C 6.737.806 2D 8.051.672

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado

Nivel Total + 7,5 % ($) 2A 4.990.866 2B 6.521.189 2C 7.616.648 2D 9.101.882

Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría

Nivel Total + 7,5 % ($) 3A 6.425.429 3B 7.607.954 3C 9.409.175 3D 10.902.438

Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado

Nivel Total + 7,5 % ($) 3A 8.523.828 3B 9.998.908 3C 12.634.900 3D 14.504.447

Tabla salarial docente 2026 para docentes regidos por Decreto 2277 de 1979