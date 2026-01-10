Tendencias

Tabla Salarial Docente 2026: Así quedó el sueldo de los profesores del nivel A, B, C y D

Conozca cómo quedaría el incremento salarial para los docentes según el aumento de la IPC para 2026.

Foto: GettyImages

Divar Ortiz

La inflación cerró el 2025 en 5,10% según reveló el DANE, lo que significa que hubo una leve disminución frente al cierre de 2024, cuando quedó en 5,2%, y de noviembre de 2025, cuando se ubicó en 5,3%.

Este es un dato clave, pues será el porcentaje en el que subirán este año los arriendos, peajes, algunos servicios públicos, los salarios de algunos empleados, entre otros.

Asimismo, también es una cifra que se usa para definir el aumento salarial de los docentes para 2026. El incremento resulta de sumar:

  • 5,1% (IPC) + 1,9 (aumento acordado con el estado) + 0,4% (nivelación salarial del magisterio, correspondiente a la bonificación pedagógica que se incorpora a la base salarial) = 7,4%

¿Cómo queda la tabla salarial docente para 2026?

Es de destacar que el Decreto Ley 2277 de 1979 señala los distintos grados del Escalafón Docente correspondiente a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado.

Aunque no ha salido el decreto oficial de los aumentos, según el IPC que ya está confirmado, la tabla salarial docente 2026 quedaría de la siguiente forma:

Tabla Grado 1: Normalistas Superiores y Tecnólogos en Educación

GradoNivelTotal + 7,5 % ($)
1A3.050.390
1B3.888.388
1C5.012.416
1D6.213.773

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado sin especialización

NivelTotal + 7,5 % ($)
2A3.839.130
2B5.016.298
2C5.858.964
2D7.001.457

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con especialización

NivelTotal + 7,5 % ($)
2A4.172.873
2B5.331.467
2C6.604.987
2D7.816.557

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría

NivelTotal + 7,5 % ($)
2A4.415.997
2B5.768.743
2C6.737.806
2D8.051.672

Tabla Grado 2: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado

NivelTotal + 7,5 % ($)
2A4.990.866
2B6.521.189
2C7.616.648
2D9.101.882

Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Maestría

NivelTotal + 7,5 % ($)
3A6.425.429
3B7.607.954
3C9.409.175
3D10.902.438

Tabla Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con Doctorado

NivelTotal + 7,5 % ($)
3A8.523.828
3B9.998.908
3C12.634.900
3D14.504.447

Tabla salarial docente 2026 para docentes regidos por Decreto 2277 de 1979

GradoTotal con aumento 7,5%
A1.809.274
B2.004.275
12.246.189
22.328.325
32.470.796
42.568.332
52.730.323
62.888.121
73.232.157
83.550.320
93.933.015
104.306.364
114.917.261
125.849.370
136.474.803
147.374.130

