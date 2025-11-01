“Confiamos en la justicia”: Padres de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

La familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, difundió un comunicado en el que lamentó su muerte y pidió a las autoridades esclarecer los hechos.

Jaime Esteban Moreno, de 20 años, perdió la vida “en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación”.

De acuerdo con el comunicado, Moreno cursaba el séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y era miembro de la selección de ajedrez de la Universidad.

“Era la más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él”, escribió su familia.

“Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos. Oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la Ley”, concluye el mensaje.

Este es el comunicado de la familia:

Asimismo, el colegio San Bartolomé la Merced, de donde es egresado Jaime Esteban Moreno, emitió un comunicado en el que lamentaron la muerte del joven.

“Permanece en la memoria su paso por nuestras aulas, su alegría inconfundible y la huella de generosidad y amistad que dejó en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él”, se lee en el documento.

Comunicado del colegio San Bartolomé la Merced: