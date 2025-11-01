Este es el momento de la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

W Radio tuvo acceso en exclusiva al video en donde se ve la agresión contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes que murió luego de estos hechos en un centro de salud.

En las imágenes se ve que Moreno pelea con otro hombre, derribándolo al piso y luego es separado por otra persona con camiseta blanca, quien en reiteradas ocasiones intenta detener el enfrentamiento.

Posteriormente, en el video se ve a otro hombre corriendo hasta el lugar de la pelea y lanzando una patada contra Esteban Moreno.

Asimismo, se ve a otra persona disfrazada también trotando hasta ese punto.

¿Qué pasó con Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Tras estos hechos, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, donde murió a las 7:00 de la noche, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Fuentes de la Policía confirmaron que en la noche del 30 de octubre fueron capturadas por lesiones personales tres personas relacionadas con los hechos.

Más detalles del caso Jaime Esteban Moreno Jaramillo

W Fin De Semana conversón con César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, quien reveló que tres personas fueran capturadas por este caso.

Asimismo, el coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de los hechos.

“La zona de atención es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Informar que se activan todos los protocolos y esta persona es trasladada a un centro asistencial”, informó el coronel Ariza.

Y agregó: “en este lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas, las cuales de manera inmediata se logra la captura de ellas Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”.