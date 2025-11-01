Este es el reporte de atención a estudiante de Los Andes que murió, al parecer, tras ser golpeado

Por medio de un comunicado, la Subred Norte de Salud de Bogotá se refirió al caso del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien falleció después de hacer sido presuntamente golpeado por sus compañeros en medio de la celebración de Halloween en la localidad de Barrios Unidos.

“El día 31 de octubre ingresó paciente masculino en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Es valorado por el equipo médico de urgencias, quien decide traslado a servicio de alta complejidad en el Hospital Simón Bolívar”, dice el comunicado.

Agregan que, “el paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada”.

Finalmente, confirmaron que, en medio de su estancia en la UCI, “el paciente entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido”.