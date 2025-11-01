Muerte de estudiante de Los Andes: capturadas dos mujeres de nacionalidad extranjera y un hombre

El coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de los hechos en los que Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes fue agredido en medio de la celebración de Halloween en Bogotá. El joven de 20 años falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“La zona de atención es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Informar que se activan todos los protocolos y esta persona es trasladada a un centro asistencial”, informó el coronel Ariza.

Y agregó: “en este lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas, las cuales de manera inmediata se logra la captura de ellas Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”.

Los capturados fueron puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento. Debido a la gravedad de las lesiones de ese ciudadano en horas de la tarde fallece en el centro asistencial.

Por ahora, el cuerpo técnico de investigación CTI adelanta las investigaciones para esclarecer esos hechos.