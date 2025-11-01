Capturados por muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes. Foto: Policía

Secretario de Seguridad de Bogotá dio detalles de detenidos por muerte de estudiante de Los Andes

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre la noche de Halloween en la capital colombiana, pero también para dar detalles de la captura de tres personas por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes.

Mencionó que en la madrugada del 31 de octubre se reportó una riña en la zona de Barrios Unidos, una situación que fue atendida rápidamente por las autoridades. Allí se encontró a una persona herida que fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida.

Sobre los capturados detalló que son dos mujeres y un hombre. “Las capturas están pendientes de legalización”.

“Lo que está claro es que fue afuera de un establecimiento y serán los investigadores los que den detalles del tema”, precisó.

De otro lado, el coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá dio más detalles de las personas detenidas.

“La zona de atención es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Informar que se activan todos los protocolos y esta persona es trasladada a un centro asistencial”, informó el coronel Ariza.

“En este lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas, las cuales de manera inmediata se logra la captura de ellas Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, añadió.

Balance de la noche de Halloween en Bogotá

Restrepo destacó el buen comportamiento tanto de la ciudadanía como la de los usuarios de motocicletas. Sin embargo, informó que se inmovilizaron 593 motos por incumplir la restricción de movilidad para este fin de semana.

De otro lado, mencionó que hubo reducción en accidentes y delitos en Bogotá:

44% menos de heridos en las vías

80% menos de choques en motos

13% menos en muertos

31% menos en heridos

“Hubo tranquilidad en la ciudad, no hubo eventos de hostigamiento o inestabilidad en la ciudad (…). Hemos tenido un buen 31 de octubre. Esperamos que sigamos teniendo el compromiso de la mayoría de los usuarios de motocicletas”, comentó.

