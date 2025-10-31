La Gobernación de Caldas expide decreto para prohibir las rodadas de Halloween

Manizales

Teniendo en cuenta las peticiones de algunos alcaldes de los municipios en Caldas que solicitaron a la Secretaría de Gobierno departamental implementar decretos y restricciones para las actividades que pueden generar un riesgo para la seguridad en la noche de la fiesta de disfraces, se realizó un consejo de seguridad extraordinario para tomar medidas que garanticen la tranquilidad, principalmente, para quienes salen a las calles a compartir y pedir dulces, según la tradición.

Restricciones en los municipios caldenses

En todo el departamento de Caldas estarán restringidas las caravanas de Halloween la noche del 31 de octubre, así lo determinó la Secretaría de Gobierno tras un consejo extraordinario de seguridad realizado con la participación de la policía y el ejército, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden público durante esta fecha.

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, explicó que la decisión busca anticiparse a posibles situaciones de desorden que atentan contra la tranquilidad y la seguridad y prevenir infracciones al Código Nacional de Tránsito, que suelen presentarse en estas actividades masivas.

“Esperamos que los alcaldes acaten la recomendación, porque así se facilita la labor de las autoridades para prevenir desórdenes. La idea es darle herramientas a la policía y al ejército para actuar con mayor efectividad”, puntualizó Gómez Escudero.

Refuerzan la seguridad en Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales anunció controles especiales durante el puente festivo por las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos, en coordinación con la alcaldía, la Secretaría de Movilidad y la Unidad de Gestión del Riesgo.

El comandante de la Policía Metropolitana, Dave Anderson Figueroa, informó que los operativos buscan prevenir infracciones de tránsito y conductas temerarias durante las denominadas rodadas de Halloween, en las que algunos motociclistas exceden los límites de velocidad y realizan maniobras peligrosas.

En Salamina sí se realizará la rodada de Halloween

El alcalde Manuel Fermín Giraldo, afirmó que en su municipio sí se realizará la rodada de Halloween, por la cercanía que tiene la administración con los grupos de moteros, por eso se llevó a cabo una reunión entre las partes para definir las condiciones de la caravana.

“Hay que apoyarlos en sus actividades, pero con todas las recomendaciones y desde la Secretaría de Tránsito trabajamos para que salga de la mejor manera. Los moteros están comprometidos y saben que deben aportar al orden y entre todos nos comprometemos a que la actividad sea positiva respetando las normas, por eso seremos vigilantes en eso, ya que participarán unas 350 motocicletas”.

El alcalde Giraldo, enfatiza que estarán pendientes de posibles participantes que llegarán de otros municipios, a raíz de que en otras poblaciones sí expedirán restricciones.

