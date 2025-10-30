Restringen circulación de motos durante puente festivo de Halloween en Bogotá: así funcionará medida

Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que del 30 de octubre al 3 de noviembre se implementarán restricciones de circulación para motocicletas, en corredores que, históricamente, han presentado siniestros viales y alteraciones al orden público durante estas fechas.

Así las cosas, en W Radio le contamos cómo funcionará la medida.

Así funcionará la medida:

Habrá restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 (12:00 de la media noche) del jueves, 30 de octubre, hasta las 11:59 de la noche del lunes, 3 de noviembre de 2025.

Habrá restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad deCali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26, calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario, Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

De acuerdo con el decreto expedido, de la medida se exceptúan “motocicletas de la fuerza pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada debidamente identificada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que se encuentren identificados, con logos y/o distintivos pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor, así como las relacionadas con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público”.