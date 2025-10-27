Cancelan la rodada del ‘Día del Payaso’ en Bogotá: no hay condiciones de movilidad
Durante más de 15 años se ha realizado esta actividad, también denominada, como la Rodada del Terror o caravana de Halloween.
Por medio de un comunicado, la dirección nacional de ‘GONOBIKERREAS’, el grupo motero más grande de Colombia y Latinoamérica, informó que este año no se realizará la tradicional celebración del “Día del Payaso” en Bogotá.
Según lo expuesto, la decisión se toma luego de un análisis entre la organización y la Administración Distrital en la que se concluyó que “las condiciones actuales de la ciudad no son propicias para desarrollar el evento este año”.
Esto, debido a los más de mil frentes de obra y problemas de movilidad que atraviesa Bogotá que, “impiden garantizar la seguridad, la fluidez y el control necesarios para un evento de la magnitud que tradicionalmente reúne entre 15.000 y 23.000 participantes”.
Sumado a esto, este año no es posible usar la zona continua al estadio El Campin, uno de los puntos de concentración del evento.
Finalmente, desde la comunidad motera dejaron claro que, “si durante los próximos días se llegaran a organizar caravanas, concentraciones o eventos que utilicen la figura del payaso, hagan alusión a nuestra celebración o empleen indebidamente el nombre de ‘GONOBIKERREAS’, aclaramos de manera enfática que no tienen relación alguna con nuestra organización en la capital del país”.