Invima advierte sobre riesgos en Halloween: evite intoxicaciones o accidentes
La entidad hace un llamado a los padres para que supervisen lo que consumen los niños en esta festividad.
El Invima prende las alertas para evitar intoxicaciones o accidentes el 31 de octubre. La principal alerta es el consumo responsable de azúcar y tener precauciones frente a los productores que se ingieren, especialmente lo relacionado con bebidas alcohólica y dulces adquiridos en la calle.
Además, recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar los envases, las tapas y las etiquetas de todos los productos, evitando que se consuman alimentos sin registro sanitario o manipulados con anterioridad.
- Lea también: FLA sobre reforma tributaria del Gobierno Petro: “Incentivará el contrabando y el licor adulterado”
De igual forma el Invima advierte sobre el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas “estas pueden tener sustancias tóxicas prohibidas que representan peligro para la salud”.
- Le puede interesar: Comida en descomposición, licor adulterado y personas capturadas: así fue el operativo en el centro
Los síntomas de una intoxicación pueden llevar a tener dolor abdominal, visión borrosa, vomito o confusión tras ingerir alcohol. La entidad invitó a denunciar en caso de encontrar irregularidades en algún producto.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles