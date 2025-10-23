Salud

Invima advierte sobre riesgos en Halloween: evite intoxicaciones o accidentes

La entidad hace un llamado a los padres para que supervisen lo que consumen los niños en esta festividad.

Imagen de referencia de Halloween. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de Halloween. Foto: Getty Images / Anastasiia Krivenok

El Invima prende las alertas para evitar intoxicaciones o accidentes el 31 de octubre. La principal alerta es el consumo responsable de azúcar y tener precauciones frente a los productores que se ingieren, especialmente lo relacionado con bebidas alcohólica y dulces adquiridos en la calle.

Además, recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar los envases, las tapas y las etiquetas de todos los productos, evitando que se consuman alimentos sin registro sanitario o manipulados con anterioridad.

De igual forma el Invima advierte sobre el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas “estas pueden tener sustancias tóxicas prohibidas que representan peligro para la salud”.

Los síntomas de una intoxicación pueden llevar a tener dolor abdominal, visión borrosa, vomito o confusión tras ingerir alcohol. La entidad invitó a denunciar en caso de encontrar irregularidades en algún producto.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad