Invima advierte sobre riesgos en Halloween: evite intoxicaciones o accidentes

El Invima prende las alertas para evitar intoxicaciones o accidentes el 31 de octubre. La principal alerta es el consumo responsable de azúcar y tener precauciones frente a los productores que se ingieren, especialmente lo relacionado con bebidas alcohólica y dulces adquiridos en la calle.

Además, recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar los envases, las tapas y las etiquetas de todos los productos, evitando que se consuman alimentos sin registro sanitario o manipulados con anterioridad.

De igual forma el Invima advierte sobre el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas “estas pueden tener sustancias tóxicas prohibidas que representan peligro para la salud”.

Los síntomas de una intoxicación pueden llevar a tener dolor abdominal, visión borrosa, vomito o confusión tras ingerir alcohol. La entidad invitó a denunciar en caso de encontrar irregularidades en algún producto.

