Policía se pronunció por caso de intoxicación masiva de habitantes de calle en Barranquilla

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que ya son siete los habitantes de calle que fallecieron por consumir licor artesanal en el centro de Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, el primero en morir fue la persona que fabricó el licor y lo distribuyó entre las demás personas en condición de calle.

La Policía también detalló que realizaron una inspección en el lugar en el ocurrieron los hechos en el sector de ‘El Boliche’, hallando los elementos con los que fue preparado el licor, que era comercializado por un precio de $2 mil pesos por botella.

Según el Brigadier general Edwin Urrego, el sitio en el que fue preparada la bebida, se encontraba en condiciones lamentables de salubridad.

“Lo que hemos logrado establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó y distribuyó el licor”, afirmó.

Por la situación, tres personas más permanecen en cuidados intensivos y dos están en observación médica.

La última víctima fatal fue encontrada sin vida en cercanías al lugar de los hechos.

Desde la institución también dieron a conocer que, todas las unidades se encuentran en alerta en el sector, para determinar si otros habitantes de calle están incurriendo en las mismas prácticas.

Los primeros informes toxicológicos apuntan a que se trató de una ingesta de licor de madera, que provoca el cierre de vías respiratorias.