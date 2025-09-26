Comida en descomposición, licor adulterado y personas capturadas: así fue el operativo en el centro. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Bogotá

Este jueves, 25 de septiembre, en horas de la tarde, las autoridades en Bogotá adelantaron un operativo para recuperar 600 m² de espacio público en el centro sobre la Carrera Séptima.

“En La Candelaria el espacio público no es un negocio. Estamos trabajando en equipo para garantizar el derecho al trabajo y a la libre locomoción, porque la Séptima es un espacio para todos y todas”, dijo Angélica Angarita, alcaldesa de La Candelaria.

Según el reporte, el operativo dejó:

Siete carros incautados por incumplir normas sanitarias

1 comparendo impuesto por mal uso del espacio público.

Cuatro hombres capturados en flagrancia por hurto bajo la modalidad de cosquilleo y actos obscenos en la estación Museo del Oro.

y actos obscenos en la estación Museo del Oro. Comida en estado de descomposición.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Salud determinó que los alimentos ofrecidos en varios de los puestos informales no cumplían con las condiciones sanitarias, lo que representaba un riesgo para la salud de los transeúntes.

“Durante el operativo, una persona funcionaria de la alcaldía local fue lesionada y hubo daños en los bienes públicos”, denunció Camila Cortés, directora de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno.

