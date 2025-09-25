Reportan como desaparecida a amiga de B-King y Regio Clown en México

Fuentes de W Radio aseguraron que fue reportada como desparecida la actriz venezolana Angie Miller, quien estuvo en México con Byron Sánchez, más conocido como B-King, y Regio Clown.

La información asegura que amigos y familiares desconocen su paradero.

Es clave destacar que la actriz estuvo acompañando a B-King y al DJ Regio Clown durante su visita a México, días antes de la desaparición y posterior asesinato de los artistas.

El pasado lunes, 22 de septiembre, las autoridades mexicanas informaron que encontraron los cuerpos de los dos colombianos.

Ella es Angie Miller, la amiga de B-King que está desaparecida: