Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México

El cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue encontrado sin vida en el Estado de México tras haber desaparecido en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Este mismo lunes, en W Radio, habló Stefanía Agudelo, hermana del artista, quien desapareció el pasado martes, 16 de septiembre, en México.

Según Agudelo, en su momento la última noticia que tuvieron de su hermano era que estaba en un gimnasio en Polanco, en compañía del artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también se encuentra desaparecido.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (...) desconfiamos de todo el mundo, no sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos”, dijo.

Dijo Stefanía que a su familiar lo contrataron para un evento, que se realizó el 13 de septiembre, contratado por Regio Clown y otra persona.

Noticia en desarrollo.