Petro pidió a presidenta de México ayuda para hallar al cantante B-King, desaparecido tras concierto

Tras la desaparición en México del cantante colombiano Bayron Sánchez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, que ayude a encontrar al artista más conocido B-King.

“Le solicitó a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, señaló Petro.

Agregó: “Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Por eso el presidente Petro pidió también que todo México “encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.