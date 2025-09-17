La ALBA respaldó propuesta de Petro sobre diálogo paralelo a la Asamblea General de la ONU

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por una decena de países de América Latina y el Caribe, respaldó este martes la reciente propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un “diálogo entre civilizaciones” paralelo a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará a partir del 23 de septiembre en Nueva York.

En un comunicado, la organización regional dijo que esta convocatoria representa una “necesidad histórica y visionaria para detener la barbarie y construir un camino hacia la paz mundial”, en “un contexto internacional -señaló- marcado por conflictos armados, amenazas a la soberanía de los pueblos y la profundización de las desigualdades”.

La ALBA “se suma a este esfuerzo” e invita a los países y pueblos de América Latina y el Caribe, África, Asia, y Oceanía, Europa y a “todas las fuerzas progresistas del mundo a unirse a este diálogo, que busca preservar la vida, la paz, la justicia y el respeto mutuo entre naciones”, agrega el texto, compartido en redes sociales.

El pasado jueves, Petro dijo que impulsa una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU para promover lo que calificó como un “primer diálogo de la humanidad” con el fin de “detener la barbarie y alcanzar la paz mundial”.

La convocatoria llega en un contexto de tensiones internacionales tras el ataque israelí en Doha contra miembros del buró político de Hamás, hecho que Petro calificó como un “acto de cobardía” del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU será abierto el 23 de septiembre por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien será seguido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, mientras que Petro intervendrá ese mismo día por la tarde.

La ALBA, integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, llamaron recientemente a la unión ante las “amenazas” de EE.UU., que mantiene un despliegue militar en el Caribe, lo que Caracas denuncia como parte de un plan para forzar un “cambio de régimen” en el país petrolero.

