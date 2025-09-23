“Marcela Reyes está devastada”: abogados de la artista tras muerte de B-King

El Grupo Medellín, quienes representan los intereses de la DJ Marcela Reyes, informaron que lamentan la muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, y DJ Regio Clown, identificado como Jorge Luis Herrera Lemos.

Los abogados aseguraron que Marcela está devastada después de conocerse que ambos artistas fueron asesinados en México.

Se refirieron además al comunicado emitido este lunes en el que negaron cualquier vinculación de la DJ con el crimen.

“No daremos entrevistas. El comunicado al que aluden fue emitido antes de conocerse la noticia del fallecimiento, cuando aún había esperanza de encontrarlos con vida. Marcela está profundamente devastada; sus pensamientos y oraciones están con las familias de Bayron y de Jorge. Rechazamos cualquier insinuación infundada y pedimos respeto”, mencionaron.