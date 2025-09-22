“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política”: Petro tras muerte de B-King

Luego de que el cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fuera encontrado sin vida en México tras haber desaparecido en la colonia de Polanco, el presidente Petro lamentó la noticia.

Según el mandatario, las primeras indagaciones permiten concluir que los responsables serían las mafias internacionales, “fortalecidas por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

Agregó, además, que se trata de “más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

¿Qué sabía la familia de B-King sobre su desaparición?

En diálogo con La W, Stefanía Agudelo, hermana del artista, dijo que en su momento la última noticia que tuvieron era que estaba en un gimnasio en Polanco, en compañía del artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también se reportó como desaparecido.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (...) desconfiamos de todo el mundo, no sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos”, dijo.

Según Stefanía, a su familiar lo convocaron para un evento que se realizó el 13 de septiembre, contratado por Regio Clown y otra persona.

Escuche la entrevista completa a continuación: