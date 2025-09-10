MinInterior advirtió que descertificar a Colombia en la lucha antidrogas favorecería a las mafias

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Por ello, el jefe de la cartera política enfatizó en que la decisión de descertificar a Colombia afectaría directamente la lucha contra el narcotráfico y beneficiaría a las mafias.

Lea también: Corte Suprema rechaza denuncia de Benedetti contra Lina Garrido por llamarlo “maltratador de mujeres"

¿Qué dijo Armando Benedetti?

“Hay que recordar que el presidente era quien hacía los debates contra el paramilitarismo cuando era congresista, es decir, contra el narcotráfico. Es jarto que nos hagan ese tipo de exámenes, pero somos conscientes de que hay que luchar contra el narcotráfico y estamos seguros de que va a haber certificación”, dijo Benedetti.

Así mismo, el MinInterior dijo: “Nos han pintado como si la descertificación fuera un peligro para nosotros, pero también es un peligro para los Estados Unidos. Se ha demostrado que el principal aliado de esa nación en la lucha contra el narcotráfico es Colombia y hemos demostrado que luchamos contra el narcotráfico”.

Además, afirmó que en Colombia se ha adelantado una lucha frontal contra el narcotráfico. “Hemos capturado toneladas de cocaína como nunca antes. Yo estoy seguro de que tiene que venir esa certificación y sería un tema penoso con el que las mafias ganarían. No creo que haya razones políticas para tomar esa decisión”.

Vea las declaraciones de Armando Benedetti: