Más de 10 funcionarios de Bogotá resultaron lesionados en medio del retorno de indígenas emberá

Por ahora, dos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá permanecen delicados de salud tras los choques con miembros de la comunidad indígena emberá.

La unidad de Victimas, la secretaria de Gobierno y el distrito anunciaron el retorno de cientos de indígenas embera que se encuentran en diferentes zonas de Bogotá a sus territorios. (Colprensa - Lina Gasca)

La unidad de Victimas, la secretaria de Gobierno y el distrito anunciaron el retorno de cientos de indígenas embera que se encuentran en diferentes zonas de Bogotá a sus territorios. (Colprensa - Lina Gasca) / Lina Gasca

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que el pasado miércoles 10 de septiembre, en medio del traslado de la comunidad indígena emberá asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, 16 funcionarios resultaron lesionados y de dos de ellos se encuentran en revisión y seguimiento por sus condiciones de salud.

El alcalde Carlos Fernando Galán, por su parte, reveló que tres personas del equipo de la Secretaría de Gobierno resultaron heridas y otras 13 sufrieron afectaciones leves en el marco del proceso de retorno de la comunidad emberá.

Ante esto, el alcalde rechazó el ataque, advirtiendo: “Nada justifica la violencia, y no vamos a permitir que ataquen a nuestros equipos. A Heidy, Juan Camilo y Paula, un saludo solidario y todo mi agradecimiento”.

Entre tanto, los funcionarios del Distrito aseguraron que se vivieron momentos de tensión, pero el traslado de los indígenas continuará.

Tuvimos, como es natural en este tipo de situaciones, algunos momentos tensos que se resolvieron rápidamente. Ya mañana (12 de septiembre) tendremos mesas de conversación con las personas que quedan acá en la UPI y La Rioja para definir cuál es el camino por seguir”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Por su parte, la consejera de Paz, Isabelita Mercado aseguró que está garantizado el retorno de los demás indígenas que así lo desean.

“Tenemos un total de 565 personas de la comunidad Emberá que decidieron retornar a sus territorios. Sumamos un total de 1.100 personas que han regresado desde el lunes 8 de septiembre desde el Parque Nacional y hoy desde La Rioja”.

