Galán protesta por salida de Bogotá de presidencia de la Junta de Corabastos: anunció acciones

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la Administración Distrital tomará acciones luego de conocerse que Bogotá fue removida de la presidencia de la Junta de Corabastos.

“Anoche fui informado por mi delegada en la Junta Directiva de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. que fue removida de su cargo como presidente de la junta. (…) En ese sentido, estudiaremos y adoptaremos las medidas necesarias para que las autoridades conozcan y se pronuncien sobre estos hechos lamentables”, dijo Galán.

Aseguró que la causa de esta salida se debe a que Bogotá se “opuso a la suscripción de un contrato laboral sobre el que existen serias dudas jurídicas”.

En ese sentido, el alcalde aseguró que es una decisión “preocupante” y por eso, “la causa superior de todos debe ser que Corabastos sea una corporación transparente, y cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”.

El ‘ojo del huracán’ está en la elección del nuevo gerente de Corabastos tras la salida de Javier Salcedo por petición de la Junta. Y es que sobre la mesa está el nombre de David Martínez quienes sería el candidato del Gobierno. Sin embargo, Martínez no habría presentado documentos legales para su postulación por lo que Bogotá no quiso apoyar esta candidatura.

Por ahora, desde el Ministerio de Agricultura no tienen una posición frente a los hechos, pero sí están monitoreando la situación.