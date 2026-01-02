Valor visa de turismo para Estados Unidos 2026 en dólares, conversión a pesos colombianos y vigencia

A diario, múltiples colombianos llegan hasta la Embajada de Estados Unidos en Colombia para tramitar sus solicitudes de visas de extranjería ante las autoridades consulares estadounidenses, ya sea para turismo, negocios, trabajo o estudio; pues aunque existen muchos países a los que los ciudadanos nacionales pueden viajar sin ningún tipo de permiso, algunos de los destinos favoritos de los turistas siguen solicitando una visa, como es el caso de Estados Unidos.

En ese sentido, una de las visas más solicitadas es la de turismo, por lo que acá le contamos cuál es su valor en este 2026 y más detalles sobre este trámite.

Precio de la visa de turismo para Estados Unidos 2026 y vigencia

El valor correspondiente al proceso de la solicitud y los derechos consulares de la visa tipo B1/B2, es decir, para negocios o turismo, tienen un costo de 185 dólares, es decir, aproximadamente $695.000 COP por persona, teniendo en cuenta la última Tasa Representativa del Mercado (TRM). Además, este tipo de visa suele tener una vigencia de 10 años, en caso de ser aprobada.

¿Cómo adelantar la cita de la visa estadounidense?

La Embajada de Estados Unidos dispone de una plataforma por la que se pueden hacer las solicitudes de cita para la visa de turista, donde se debe diligenciar un formulario con los datos personales de los solicitantes, hacer el pago de los derechos consulares y programar la cita. Si usted ya hizo este proceso y le gustaría adelantar o reprogramar la cita, aquí le contamos el proceso para hacerlo:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página oficial del consulado, a través del usuario y contraseña ya creado durante la solicitud.

Una vez ingrese a su usuario y vea la cita que tiene programada, debe dar clic en el botón que dice “Continuar” y, posteriormente, entrar en la opción que dice “Reprogramar cita”.

Allí se mostrará un calendario donde podrá ver si se han habilitado citas que sean más próximas a su cita inicial.

