Viajar en 2026 sin visa: ¿Qué países no piden este requisito a colombianos? Listado

¿En qué consiste la visa ETIAS para los colombianos que viajen a Europa?

Para miles de colombianos, el sueño de recorrer el mundo se ha vuelto cada vez más accesible gracias al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y con esto, la eliminación de barreras migratorias.

Una de las principales dudas de quienes desean empacar maletas es saber con exactitud en qué países aún se exige visa y en cuáles basta con presentar el pasaporte vigente.

Si usted también tiene esta duda y está organizando su próximo viaje, a continuación le presentamos el listado actualizado de los destinos que no piden visa a colombianos y los nuevos requisitos que entrarán en vigor.

¿Qué países puede visitar sin visa en Sudamérica?

La cercanía geográfica permite a los colombianos se muevan por casi todo el continente con relativa facilidad, al punto de cruzar fronteras caminando o con el documento de identidad.

En la mayoría de los países de América del Sur, no solo no se requiere visa, sino que es posible ingresar únicamente con la Cédula de Ciudadanía.

Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Centroamérica y el Caribe: México, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana.

¿Qué países puede visitar sin visa en Europa?

Desde 2015, los colombianos pueden ingresar al Espacio Schengen por turismo o negocios por un periodo máximo de 90 días.

Sin embargo, hay algo que se debe tener en cuenta desde el próximo año, pues a partir del último trimestre de 2026, será obligatorio tramitar el permiso ETIAS.

Este permiso no es una visa, sino una autorización electrónica vinculada al pasaporte que tendrá un costo aproximado de 7 euros y una validez de tres años.

Espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Otros destinos europeos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y la reciente inclusión de Bielorrusia.

¿A que países puede viajar en Asia, África o Oceanía?

Si su interés es cruzar el océano hacia otros países más exóticos, hay varios destinos que han eliminado el visado para incentivar el turismo colombiano.

Asia: Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia , Israel, Maldivas, Singapur, Turquía y Qatar.

África: Marruecos y las Islas Seychelles.

Oceanía: Fiyi, Samoa y la Polinesia Francesa.

¿Qué documentos debe llevar en un viaje internacional?

Aunque el país de destino no le exija una visa pegada en su pasaporte, las autoridades migratorias le pueden solicitar los siguientes documentos para autorizar su ingreso:

Pasaporte vigente: Con una validez mínima de 6 meses al momento de entrar. Tiquete de salida: Un pasaje de regreso a Colombia o de continuación hacia otro país que demuestre que no se quedará de forma ilegal. Reserva de alojamiento: Ya sea en un hotel o una carta de invitación formal de un residente en el país de destino. Solvencia económica: Extractos bancarios o efectivo que demuestre que tiene entre 50 y 100 euros o dólares por día de estancia. Seguro de viaje: Es obligatorio para ingresar a Europa y altamente recomendado para cualquier otro destino debido a los altos costos de los sistemas de salud internacionales.

