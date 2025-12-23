¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025? Es único y se extiende en los 4 hemisferios

Para millones de personas, el inicio de la Navidad es el momento más esperado del año, marcado por la reunión familiar y las tradiciones locales.

Sin embargo, mientras en gran parte del mundo apenas se preparan las cenas de año nuevo, existe un lugar donde el 25 de diciembre llega mucho antes que en cualquier otro rincón del planeta.

Aspectos como su ubicación geográfica privilegiada, su huso horario único y su curiosa historia, convierten a esta nación en el punto de partida global de las festividades de Navidad.

Si usted se ha preguntado alguna vez dónde “nace” la Navidad oficialmente y por qué ese país es geográficamente excepcional, a continuación le contamos todos los detalles sobre el primer lugar en celebrar este 2025.

El primer país en recibir la Navidad es Kiribati, una estado insular situado en el océano Pacífico. Específicamente, la celebración comienza en el atolón de Kiritimati, cuyo nombre significa literalmente “Navidad”.

Este lugar es el primero en cambiar de día gracias a su huso horario UTC+14, el más adelantado del mundo. Esta posición no es cualquier casualidad, pues en 1995, el gobierno de Kiribati decidió mover la Línea Internacional de Cambio de Fecha para que todo el país estuviera en el mismo día, creando una especie de “salto” hacia el este que los posicionó antes que a países como Australia o Japón.

Kiribati, el único país en los 4 hemisferios

Más allá de ser los primeros en festejar, Kiribati posee un récord geográfico que no ostenta ninguna otra nación independiente: es el único país del mundo cuyo territorio se extiende por los cuatro hemisferios de la Tierra, esto lo detallamos a continuación:

Norte y Sur: El archipiélago es atravesado por la línea del Ecuador .

El archipiélago es atravesado por . Este y Oeste: Sus islas se distribuyen a ambos lados del meridiano 180.

Esta dispersión geográfica en más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados de océano lo convierte en un laboratorio geográfico único, donde la Navidad llega al hemisferio norte y sur simultáneamente antes que al resto del mundo.

¿A qué hora llega la Navidad de Kiribati a Colombia?

Debido a la inmensa distancia, la diferencia horaria con nuestro país es amplia. Kiribati se encuentra 19 horas por delante de la hora oficial de Colombia.

Para que usted se haga una idea del adelanto, cuando los habitantes de Kiritimati estén brindando a la medianoche del 25 de diciembre, en Colombia apenas serán las 5:00 a. m. del 24 de diciembre. Es decir, mientras nosotros apenas estamos comenzando la víspera y preparando los últimos detalles, ellos ya habrán recibido sus regalos.

