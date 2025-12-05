Las tradiciones de Navidad y Año Nuevo más representativas de Colombia: conozca sus significados

El espíritu navideño en Colombia se empieza a vivir a lo largo del mes de diciembre, donde las costumbres que han ido de generación en generación comienzan a renacer y adueñarse de los hogares de las familias colombianas.

Estas tradiciones se manifiestan a través de fiestas, gastronomía, música y rituales culturales, muchos de las cuales, no sabemos realmente qué significan y por qué se hacen.

Novena de Aguinaldos

Una de ellas, se trata de la Novela de Aguinaldos, la cual es celebrada a lo largo de los nueve días previos a la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Esta celebración además de tratarse de un espacio de espiritualidad se convierte en el momento idóneo para reunir familia y amigos, donde los buñuelos y la natilla se roban el protagonismo de la noche.

Natilla y Buñuelos

Con su origen en Europa y después de la colonización, su consumo no estaba relacionado estrictamente con la época navideña.

Sin embargo, el consumo de estos alimentos se popularizó en diciembre sin una razón clara.

Algunos señalan que se trataba de cuestiones económicas, pues el azúcar se consideraba un lujo, por lo que se reservaba para ocasiones muy especiales.

Por otro lado, se dice que las comunidades religiosas europeas llevaban esta preparación a los más necesitados durante la celebración del nacimiento del Niño Jesús.

No solo árbol, también pesebre

Este adorno tradicional colombiano recrea en una maqueta el lugar del nacimiento del Niño Jesús, donde muchas familias se reúnen para armarlo y conmemorar esta celebración. En algunos hogares, estos pesebres pueden llegar a medir metros.

Nuevo Año, Nueva Pinta

Al tratarse de festividades muy especiales, muchos colombianos eligen estas fechas para estrenar nuevas prendas o toda una pinta completa, compradas específicamente para estos días del año.

Las 12 uvas

Muchas familias reparten una docena de uvas a cada miembro para que se las coman a la medianoche durante las 12 campanas. Cada una de estas uvas representa un deseo para cada uno de los meses del año entrante.

Vuelta a la manzana con una maleta

Este ritual consiste en dar una vuelta con una maleta vacía o con algunos objetos especiales para cada persona, con el fin de atraer muchos viajes y aventuras para el año entrante.

Lentejas en los bolsillos y ropa interior amarilla

Aunque algunos ponen un billete grande en el bolsillo, otros meten lentejas en sus bolsillos o billeteras para atraer abundancia, prosperidad y una buena fortuna económica para el año venidero.

También es el caso de utilizar ropa interior amarilla o dorada, pues son colores que se asimilan al oro y a la fortuna, además de ser asociados a la alegría y el optimismo.

Además, algunos deciden lavarse las manos con agua y azúcar, pues antiguamente, el azúcar se consideraba un símbolo de prosperidad, riqueza y abundancia.

Debajo de una mesa a las 12

Aunque pareciera un lugar muy inusual para pasar Año Nuevo, en Colombia, muchas personas deciden hacerse debajo de una mesa cuando se cumple la medianoche, pues se trata de un ritual que busca atraer el amor o fortalecer una relación existente, así como un nuevo comienzo o prosperidad.

El año viejo

Utilizando ropa vieja, cartón o papel, los colombianos crean un muñeco que representa el año viejo, para posteriormente quemarlo y con ello, liberar y purificarse de todo lo negativo y comenzar el Año Nuevo de la mejor manera posible.

