Calendario lunar DICIEMBRE 2025: Fases para cortar el pelo y que crezca rápido y abundante

La llegada del último mes de 2025 trae un nuevo calendario de fases lunares. Desde hace siglos, diversas culturas han vinculado los ciclos de la Luna, que rige fenómenos como las mareas y el crecimiento vegetal, con prácticas cotidianas, incluyendo el cuidado del cabello.

Esta conexión astrológica, que no ha sido comprobada por investigaciones o pruebas clínicas, es utilizada por personas alrededor del mundo que buscan sincronizar sus citas en la peluquería con momentos que, según la tradición, favorecen resultados específicos, ya sea un crecimiento rápido o un cabello más fuerte y abundante.

El calendario de diciembre de 2025 ofrece cuatro momentos específicos que, según esta tradición, se consideran óptimos para programar una visita al salón de belleza y potenciar resultados.

Este calendario de fases lunares ha sido referenciado para diversas regiones que siguen el ciclo astronómico de 2025, incluyendo Colombia, México, Chile, España y Argentina.

Fases principales de Diciembre 2025

Luna Llena: este evento ocurrirá al inicio del mes, específicamente el día 5 de diembre.

este evento ocurrirá al inicio del mes, específicamente el día 5 de diembre. Luna Nueva: la fase de oscuridad total se presentará cerca de la mitad del mes, el día 20 de diciembre.

la fase de oscuridad total se presentará cerca de la mitad del mes, el día 20 de diciembre. Cuarto Menguante: Esta etapa se registrará el día 12 de diciembre.

Esta etapa se registrará el día 12 de diciembre. Cuarto Creciente: se observará el día 28 de diciembre.

El seguimiento de estos períodos, permite a los interesados alinear sus tratamientos capilares con el flujo de energía atribuido a cada fase.

¿Qué fases de la luna ayudan en el crecimiento rápido y la abundancia del pelo?

Según la creencia cada fase lunar posee un impacto diferenciado sobre el cabello, la estrategia de corte se divide típicamente en dos objetivos principales: crecimiento rápido de longitud y fortalecimiento para volumen.

Para el crecimiento acelerado: la tradición recomienda cortar el cabello durante el período en el que la luna nueva y la luna llena. Esto sería desde el día 28 de diciembre. Para mayor abundancia y volumen: si el propósito primordial es obtener una cabellera más voluminosa, la creencia popular se centra en los momentos de la luna llena el 5 de diciembre y el cuarto menguante el 12 de diciembre.

Independientemente de la fase seleccionada, mantener una rutina de cuidado consistente y utilizar productos adecuados siempre serán los factores más determinantes para la salud y el aspecto del cabello.

