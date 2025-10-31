Calendario lunar noviembre 2025: Fases y días para cortar el pelo y potenciar crecimiento

Hay muchas personas que creen en la astrología y en su relación con las fases lunares, que según dice, traen muchos cambios y cada una de ellas es el momento perfecto para una situación en específico, como la toma de decisiones, el inicio de un nuevo negocio o incluso, el cierre de ciclos.

Según los expertos de astrología, la luna sí tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones. Además, indican que hay un momento exacto para realizar cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay quienes afirman que cada fase lunar tiene un efecto distinto en el cabello, que incluyen, ya sea, el crecimiento de este o la salud capilar.

Incluso, hay quienes afirman que no solo tiene que ver con el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. No obstante, esto dependerá del cambio que quiera hacerse, por lo que debe tener en cuenta cuál es el resultado que espera y las fechas en los que podría conseguirlo más rápido.

Aunque no existen pruebas ni investigaciones clínicas que respalden el uso del calendario lunar para determinar cuándo cortar o teñir el cabello, como lo enuncia Healthnews, las personas que siguen la astrología han hallado ciertas correlaciones para hallar la mejor ocasión para esta actividad.

Calendario lunar noviembre 2025

Luna llena: miércoles 5 de noviembre a las 14:20 de la tarde.

miércoles 5 de noviembre a las 14:20 de la tarde. Cuarto menguante: miércoles 12 de noviembre a las 6:29 de la mañana.

miércoles 12 de noviembre a las 6:29 de la mañana. Luna nueva: jueves 20 de noviembre a las 7:48 de la mañana.

jueves 20 de noviembre a las 7:48 de la mañana. Cuarto creciente: viernes 28 de noviembre a las 7:59 de la mañana.

Días para cortarse el pelo en noviembre, según las fases lunares

Viernes 14: desde las 10 de la noche.

desde las 10 de la noche. Sábado 15: todo el día.

todo el día. Domingo 16: hasta a las 5:00 de la tarde.

hasta a las 5:00 de la tarde. Lunes 17: desde la 1:00 de la tarde hasta la 7:00 de la noche.

Días para depilarse en noviembre