¿Cuándo es la Luna Nueva en noviembre 2025? Es ideal para sembrar plantas

Hoy por hoy hay muchas personas en el mundo que le tienen una fuerte creencia al mundo de la astrología y todo lo relacionado con ella, como los signos del zodiaco y los menajes que, presuntamente, le querrían comunicar los cuerpos celestes como las estrellas, al ser humano.

Sin embargo, esto no es solo de la era moderna, pues ya desde la antigüedad algunas civilizaciones tenían estas creencias.

Según la revista National Geographic, “la práctica de la astrología se originó en la antigua Mesopotamia en el segundo milenio a.C. En la ciudad de Babilonia, las estrellas y los planetas se utilizaban para interpretar los presagios de los dioses".

Es por eso que no es descabellado ver que en la actualidad personas tengan fuerte apego a estos temas, uno de ellos, el calendario lunar de cada mes y los beneficios que este traería a las personas, según la fase lunar.

En W Radio le contamos todo acerca del calendario lunar de noviembre de 2025.

¿Cuándo será la Luna Nueva en noviembre de 2025?

Una de las preguntas que más se hacen las personas que creen en este aspecto es cuándo será la luna nueva. Pues bien, para noviembre de 2025 la luna nueva se dará el jueves 20 a las 7:48 de la mañana.

La Luna Nueva, según explica el portal TheSkyLive, es cuando “un 0.0% del disco lunar visible será iluminado por el sol”. Así mismo, explican que “la edad de la Luna en esa fecha será de 0.00 días, dentro de su ciclo de fases de aproximadamente 29.5 días”.

¿Cuáles otras fechas importantes hay en el calendario lunar de abril de 2025?

Luna llena: miércoles 5 de noviembre a las 14:20 de la tarde.

miércoles 5 de noviembre a las 14:20 de la tarde. Cuarto menguante: miércoles 12 de noviembre a las 6:29 de la mañana.

miércoles 12 de noviembre a las 6:29 de la mañana. Cuarto creciente: viernes 28 de noviembre a las 7:59 de la mañana.

Días para cortarse el pelo en noviembre, según las fases lunares

Viernes 14: desde las 10 de la noche.

desde las 10 de la noche. Sábado 15: todo el día.

todo el día. Domingo 16: hasta a las 5:00 de la tarde.

hasta a las 5:00 de la tarde. Lunes 17: desde la 1:00 de la tarde hasta la 7:00 de la noche.

Días para depilarse en noviembre

Sábado 8: Desde las 4:00 de la tarde.

Desde las 4:00 de la tarde. Domingo 9: todo el día.

todo el día. Lunes 10: hasta las 2:00 de la tarde.

hasta las 2:00 de la tarde. Domingo 16: a partir de las 6:00 de la tarde.

a partir de las 6:00 de la tarde. Lunes 17: hasta las 12 del medio día.

hasta las 12 del medio día. Miércoles 19: a partir de las 6:00 de la tarde.

¿Y para la siembra?

Los días en donde haya luna menguante y creciente favorecerían la siembra.

