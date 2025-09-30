Calendario lunar octubre 2025: Fases para cortar el pelo y que crezca rápido, sano y fuerte

La práctica del cuidado capilar lunar indica que el poderoso influjo de la Luna, conocida por su capacidad para influir sobre las mareas, también puede tener un impacto significativo en la vitalidad del cabello. Al adoptar un calendario lunar, se busca establecer una rutina saludable de tratamientos y recortes, optimizando los resultados deseados, ya sea velocidad o grosor.

Para aquellas personas que priorizan que el cabello crezca con mayor rapidez, la tradición dicta que se deben buscar los días en los que la Luna esté en fase ascendente o Creciente. Este periodo, comprendido entre la Luna Nueva y la Luna Llena, se considera el momento más nutritivo del ciclo, propicio para atraer los objetivos deseados.

La Luna Llena es considerada el momento de mayor potencia, ideal para realizar el “corte de crecimiento” que impulsa la velocidad.

Mejores momentos para fomentar el crecimiento del pelo

En octubre de 2025, la Luna Nueva ocurrirá el 21 de octubre, marcando el inicio del ciclo de crecimiento. La Luna Llena se producirá el 6 de octubre a las, o el día 7 de octubre en el calendario de cortes.

Los periodos clave en octubre para priorizar un corte orientado a la velocidad y la fortaleza son:

Inicio del mes: Días como el 30 de septiembre, el 1, 2, y 3 de octubre son días favorables para el corte. El 6 de octubre, antes de la Luna Llena, también se marca como favorable

Después la Luna Nueva: A partir del 21 de octubre, día de la Luna Nueva, y hasta el 28 de octubre.

Durante estos periodos, los cortes son especialmente recomendados si la Luna se encuentra en signos asociados con la atracción y el crecimiento rápido.

¿El calendario lunar es igual en todo el mundo?

No exactamente, ya que por la diferencia horaria del planeta por lo que puede diferir hasta un día.

Si la Luna está en un lugar en específico, en otro lugar que esté en una zona horaria diferente podría ser aún el día anterior o el día siguiente.

Fechas para evitar cortar el pelo

Finalmente, es vital tomar nota de las fechas astrológicas que deben ser excluidas para cualquier tipo de alteración capilar o tratamiento profundo. La tradición aconseja nunca cortarse el cabello durante estos días

Las fechas específicas de octubre de 2025 que son poco recomendables para cortarse el pelo son:

5 de octubre

13 de octubre

19 de octubre

29 de octubre (Día en que ocurre el Primer Cuarto de Luna, según el calendario de fases

Adherirse a estos ciclos, independientemente de la creencia personal en la influencia lunar, sirve como un método efectivo para establecer una programación de cuidado capilar constante y consciente a lo largo del mes.

El conocimiento de estas fases permite planificar tratamientos profundos (ideales durante la Luna Creciente) o limpiezas clarificantes (mejor antes de la Luna Nueva) , asegurando un enfoque integral hacia un cabello más fuerte y sano.

