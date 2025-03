¿Cuáles son los países el mundo con más zonas horarias? El país n.º 1 tiene más de 11

El planeta Tierra, en su inmensidad, está conformado por seis grandes continentes que a su vez están compuestos por decenas de países, cada uno con una cultura y normas diferentes.

Políticamente, el mundo se ha dividido en el bloque Occidental y el Oriental, implementando diferentes modelos de gobernanza.

En el ámbito geográfico, el mundo también ha estado dividido en zonas horarias para medir el tiempo, estas son trazadas virtualmente de norte a sur, lo que permite que se establezcan horas exactas para cada país.

A continuación, una imagen que ilustra de mejor manera el concepto de las zonas horarias:

Imagen de referencia. Foto: Getty Images https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/ref_maps/physical/pdf/standard_time_zones_of_the_world.pdf / calvindexter Ampliar

¿Cuáles son los países el mundo con más zonas horarias?

Al referirse a esto, es casi imposible no pensar como primera opción en Rusia, el país más extenso del mundo. Sin embargo, este no es el que más zonas horarias tiene, aunque es el segundo con 11, según la información del portal especializado Time and Date.

El país que más husos horarios tiene es la Francia Metropolitana, la cual no solo abarca el territorio francés en el centro de Europa, sino que también comprende a las islas que dominan en el océano atlántico, en el canal de la Mancha y el Mediterráneo, conocidos como territorios de ultramar.

La mayor parte de estas islas pertenecen a Francia desde la época de las colonias.

Islas francesas en el Pacífico: Polinesia Francesa y Nueva Caledonia

Islas francesas en el Atlántico: San Pedro y Miquelón, San Martín y Guadalupe.

Islas francesas en el océano Índico: Reunión y Mayotte.

En América del Sur también tienen la Guayana Francesa.

En la Antártida también tienen un territorio.

Otro de los países que más zonas horarias tiene es Estados Unidos, con 11, debido a su gran extensión de territorio.

¿Cuántas zonas horarias tiene Colombia?

Colombia, gracias a su ubicación, solo cuenta con una zona horaria, compartiéndola con países como Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Jamaica, parte de Estados Unidos y de Canadá.

¿Qué países tienen más de dos zonas horarias?

Sacando a las tres naciones anteriormente mencionadas, las cuales componen el top 3, hay países con varios husos horarios:

Reino Unido y Australia : 9 zonas horarias

: 9 zonas horarias Canadá : 6 zonas horarias.

: 6 zonas horarias. Dinamarca : 5 zonas horarias.

: 5 zonas horarias. Brasil y México : 4 zonas horarias.

: 4 zonas horarias. Nueva Zelanda, Indonesia y Kiribati: 3 zonas horarias.

¿Qué pasa con China y su huso horario?

A pesar de que China es el ‘gigante asiático’ y la extensión de su territorio es similar a la de Estados Unidos, solo cuentan con un huso horario: CST.