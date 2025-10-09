¿Cuánto presta el Banco Agrario para comprar tierras? Requisitos y cómo solicitar crédito

El Banco Agrario de Colombia es una entidad financiera sujeta al Estado con un enfoque en el desarrollo rural y la productividad agropecuaria, el cual ofrece diversos servicios financieros a sus clientes.

Al ser una entidad del Estado, cuenta con beneficios económicos suministrados por el Gobierno de turno. En la actualidad existen líneas de crédito especiales que benefician al sector agrario de Colombia, de tal manera que las personas que deseen comprar tierras podrán obtener beneficios en el pago de sus créditos.

En junio del presente año, el Banco Agrario sacó un comunicado anunciando la disponibilidad de “dos Líneas Especiales de Crédito (LEC): Desarrollo Productivo y Reforma Agraria a través de las cuales se busca apalancar la inversión en el campo colombiano, otorgando subsidios a la tasa de interés y periodos de gracia, dependiendo del tipo de productor y del proyecto productivo a financiar. Para hacer esto una realidad, el Ministerio de Agricultura habilitó recursos por $180.000 millones para impulsar el crecimiento de los productores agrícolas en el país, de los cuales $98.000 millones ya están disponibles a través de estas LEC”.

¿Cuánto presta el Banco Agrario para comprar tierras?

El valor especifico que presta el Banco Agrario para la compra de tierras depende de diversos factores como la línea de crédito que elija y las condiciones del proyecto. Pero usted podría financiar hasta el 100% del dinero que necesita para la adquisición de un terreno y/o la ejecución de un proyecto, mediante las Líneas Especiales de Crédito (Lec).

Estas Lec, son “líneas especiales que cuentan con un subsidio en las tasas de interés en favor de los beneficiarios de crédito”, explica el portal web del Banco Agrario.

Para la compra de tierras, usted podrá tender en cuenta la Línea Especial de Crédito Reforma Agraria, que busca incentivar adquisición de terrenos y el desarrollo de proyectos productivos agrarios. Estas son algunas características de esta Lec:

Tasas de interés: varia entre el 0% Efectivo Anual (E.A) y el 7.47% E.A.

varia entre el 0% Efectivo Anual (E.A) y el 7.47% E.A. Subsidio: el Gobierno brinda un subsidio a la tasa interés de hasta tres años.

el Gobierno brinda un subsidio a la tasa interés de hasta tres años. Plazos: 20 años, incluyendo hasta 3 años iniciales en los que pagaría capital.

Requisitos para aplicar a un crédito para compra de tierras

Formulación del proyecto productivo (debe ser técnica, financiera y ambientalmente viable).

productivo (debe ser técnica, financiera y ambientalmente viable). Especificar si es pequeño, mediano o gran productor.

Buena capacidad de endeudamiento y excelente historial crediticio.

Presentación de documento de identidad.

Comprobación de ingresos (si declara o no renta)

Certificado de Rut o Cámara y Comercio.

Certificado de libertad y tradición de la tierra que comprará, con una vigencia no mayor a 30 días.

de la tierra que comprará, con una vigencia no mayor a 30 días. Avalúo técnico del bien que será la garantía para el crédito.

Para más especificaciones de lo documentos solicitados para el préstamo de dinero por parte del Banco Agrario de clic aquí.

¿Cómo solicitar su crédito?

Asista a una oficina del Banco Agrario.

Solicite asesoría para estar más informado y pueda resolver todas sus inquietudes.

Presente la documentación mencionada anteriormente, junto con su proyecto productivo.

Si su crédito es aprobado le darán todas las indicaciones para obtener todos los recursos solicitados por usted y demás obligaciones que le correspondan por el préstamo.

