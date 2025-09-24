Link del Banco Agrario para Renta Ciudadana: consulte si ya llegó el giro

En Colombia, el programa Renta Ciudadana es una iniciativa del Gobierno Nacional, gestionada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la cual busca brindar apoyo económico a familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica.

El propósito principal de este programa social es garantizar un ingreso mínimo a las personas que lo necesitan, con el fin de que puedan superar la línea de pobreza y acceder a derechos fundamentales como la educación y la salud.

Prosperidad Social ha asegurado que estos programas “benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad; y a 50.868 hogares en pobreza extrema, con una persona con discapacidad que requiere cuidador”

Estos pagos, que se realizan cada dos meses, actualmente se encuentran en su cuarto ciclo de transferencias monetarias. En total, 774.823 hogares serán beneficiarios, lo que se traduce en una inversión de 260.680 millones de pesos.

¿Cuándo se realizará el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana?

Prosperidad Social anunció que el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana comenzará a entregarse desde el jueves 25 de septiembre a través de entidades bancarias y de giros con aliados.

El plazo límite para reclamar el subsidio en el ciclo actual es hasta el 13 de octubre.

¿Cómo reclamar el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana?

El Banco Agrario es la entidad encargada de entregar el dinero a los beneficiarios del programa de Renta Ciudadana a través de cuentas bancarias o mediante giros (transferencias).

Esto, según Prosperidad Social, garantiza una mayor cobertura y evita que haya familias que no puedan recibir el pago porque no se encuentran bancarizadas.

Link del Banco Agrario para consultar el giro de Renta Ciudadana

Las personas que reciban la transferencia del programa Renta Ciudadana a través de giro deben seguir el siguiente paso a paso para recibir el dinero:

Si usted es beneficiario de Renta Ciudadana, recibirá un mensaje de texto a su celular con la notificación de pago. Debe ingresar al siguiente link para conocer el punto de cobro asignado a su documento de identidad: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/consultapagos/default.aspx En esta página, ingrese el tipo y número de documento de identidad. Además, debe verificar si tiene asignado un punto de pago o si este tiene pico y cédula. Cuando haya identificado el punto de pago, acérquese a ese establecimiento autorizado para realizar el cobro. En la ventanilla de pago, usted debe presentar su documento de identificación original. Después de que su información haya sido verificada y se confirme que todo está en orden, recibirá el incentivo del programa en el punto de pago asignado.

¡Buenas noticias! Las transferencias monetarias del cuarto ciclo de #RentaCiudadana y #DevoluciónIVA ya tienen fecha: comenzarán el 25 de septiembre y beneficiarán a 774.823 familias. Toda la información aquí 👉🏼: https://t.co/ir3Yh1tZtv pic.twitter.com/aWkmHcEvcf — Renta Ciudadana (@RentaCiudadana) September 18, 2025

