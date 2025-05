Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Se acaba el plazo para reclamar el pago de mayo

A nivel mundial es conocido que los diferentes gobiernos nacionales de cada país destinan determinado presupuesto del Estado para financiar los programas dirigidos a la población más vulnerable de cada territorio.

Con eso dicho, Colombia no es un país ajeno a esta situación. El Gobierno Nacional cuenta, dentro de su labor administrativa, con un pilar en el que ha puesto como punto focal ayudar a las personas que se encuentran en esas condiciones.

Es así como dentro de ese plan para apoyar a estas poblaciones aparecen diferentes subsidios que se han creado, modificado, o que ya venían de antes y se han seguido implementando.

Algunos de estos subsidios son, por ejemplo, Colombia Mayor, Renta Joven, Mi Casa Ya, Renta Ciudadana, y uno de los más conocidos, Devolución del IVA.

Según el Ministerio de Justicia, “la compensación en dinero del pago del impuesto que grava el consumo de productos y servicios a las familias que cuentan con menores ingresos”.

Siendo así, este programa está dirigido a los hogares con bajos ingresos, por lo que serán beneficiarios todos aquellos que se encuentren registrados en:

El Sisbén.

Familias en Acción.

Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Colombia Mayor.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el pago de mayo?

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, hasta este 22 de mayo, solo 230.868 hogares bancarizados han recibido el pago y otros 312.078 lo han reclamado en los puntos oficiales.

De este modo, recalcaron que los hogares beneficiarios tienen hasta el próximo viernes 23 de mayo para reclamar el incentivo. Es importante recordar que la entrega de dichos recursos inició el pasado 7 de mayo.

Según la entidad, 778.747 son los hogares beneficiarios de de este ciclo, es decir que hasta la fecha, faltan 235.801 personas en reclamar el pago del mes de mayo.

Para garantizar la trasferencia para dicha cantidad de hogares, se realizó una inversión de 366.647 millones de pesos.

“Estos hogares fueron priorizados por tener a su cargo el cuidado de niñas y niños: en este ciclo, 2.045.747 niños y niñas en situación de pobreza y alta vulnerabilidad están cobijados por los programas, lo que refuerza el enfoque prioritario hacia la atención de la primera infancia. También se benefician 38.347 hogares en pobreza extrema que tienen a una persona con discapacidad que requiere cuidado“, agregó el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

¿En dónde se puede reclamar el giro de Devolución del IVA?

Puede reclamar el último giro del año en los siguientes aplicativos o puntos físicos:

DaviPlata.

Puntos Reval.

Puntos Tpaga.

Efecty.

Puntored.

¿Qué pasa si no reclamo el pago de Devolución del IVA y Renta Ciudadana?

No obstante, hay beneficiarios no bancarizados que olvidan hacer el cobro, es por eso que el DPS explica que en caso de no reclamar el giro, este dinero será devuelto a Prosperidad Social.

Sin embargo, la entidad señala que en caso de evidenciar que constantemente se está evadiendo el cobro de este podrían suspenderlo del subsidio o incluso, cancelarlo.

Es de destacar que el Departamento Administrativo de Prosperidad Social revisa continuamente si el beneficiario está cumpliendo con todos los requisitos, en caso de incumplimiento de algunos de ellos, perderá el subsidio.