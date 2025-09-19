Pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA ciclo 4 confirmados por DPS: Cuándo y cómo reclamarlo
Nuevo giro del programa de Devolución de IVA y Renta Ciudadana estará disponible desde el 25 de septiembre hasta el 13 de octubre.
El Departamento de Prosperidad Social inició el pago del cuarto ciclo de junio de Renta Ciudadana, un programa del Gobierno Nacional que tiene como principal propósito el apoyar económicamente a las familias en condición de pobreza (moderada y extrema).
Asimismo, la entidad también realizará el pago de la Devolución del IVA, por lo que hay más personas interesadas en conocer las fechas del giro.
De acuerdo con Prosperidad Social, “estos programas benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños y niñas menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad; y a 50.868 hogares en pobreza extrema, con una persona con discapacidad que requiere cuidador”
¿Cuándo se realizará el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana?
Según lo anunció Prosperidad Social en su portal web, desde el jueves 25 de septiembre comenzaran los giros a través de entidades bancarias y de giros con aliados.
Asimismo, habrá plazo de reclamar el subsidio hasta el 13 de octubre.
¿A cuántas personas beneficiará este nuevo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?
En total, 774.823 hogares serán beneficiarios, lo que se traduce en una inversión de 260.680 millones de pesos.
¿Cómo reclamar el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana?
Como lo explicó Prosperidad Social, es el Banco Agrario la entidad que se encarga de entregar el dinero a los beneficiarios a través de cuentas bancarias o mediante giros (transferencias), por lo que se tienen una mayor cobertura y se evita que familias, tanto bancarizadas como las que no, obtengan este subsidio.
¿Cómo saber si llegó el giro de Renta Ciudadana?
En la modalidad de transferencia a través de giro, podrá seguir los siguientes pasos para confirmar si recibió el pago de Renta Ciudadana:
- Espere el mensaje de texto: Una vez que sea beneficiario recibirá un mensaje de texto con la notificación de pago.
- Página web: Ingrese al siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/consultapagos/default.aspx para conocer el punto de cobro asignado a su documento.
- Verifique su información: ingrese el tipo y número de documento de identidad, verifique si tiene asignado un punto de pago o si este tiene pico y cédula.
- Punto de pago: una vez identificado el punto de pago, acérquese al establecimiento autorizado para realizar el cobro.
- Presente su documento de identificación: deberá presentar su documento de identificación original en la ventanilla de pago.
- Reciba el pago: Una vez revisada su información, recibirá el incentivo del programa en el punto de pago asignado.