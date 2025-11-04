Andrés Solano, representante legal de Before Club, se pronunció tras muerte de Jaime Esteban Moreno

Bogotá

Por medio de un video en redes sociales, Andrés Solano Bautista, representante legal de Before Club, bar donde estuvo por ultima vez Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, se pronunció sobre los hechos que causaron la muerte del joven.

“Jaime sale como a las 2:40 de la mañana de acá, de Before, se va caminando por esta franja por acá se va caminando tranquilamente y la verdad no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas es algo muy solo, muy peligroso, pero él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando con un amigo”, dijo Bautista.

Y agregó que “desde Before no pasó nada, ni peleando allá ni se fueron peleando. Pero tampoco entendemos, pues eso es materia de investigación, por qué coge hacia abajo”.

Bautista indicó que pudo tomar hacia ese lado de la Caracas, ya que es muy difícil conseguir transporte en la zona.

“Él toma esa ruta y sin darse cuenta pasan los hechos, aquí entre varias personas lo cogen a puño, a pata y bueno, ya sabemos lo que pasa”, agregó.

Bautista aseguró que Before “estará presto a las cámaras, a todo lo que necesiten. Creo que hemos estado en contacto full con las autoridades, con todo el mundo, para poder esclarecer lo sucedido. Y bueno, esperamos más cultura, más amor”.

Por último, aseguró que este hecho “es una gran derrota, porque esto no tiene que pasar y hay que seguir luchando para que podamos llevar la fiesta, el entretenimiento de una manera sana, con cultura, con amor y que regresemos al otro día a las casas bien, después de haber pasado una buena noche”.

