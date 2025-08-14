El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Utilizar plancha a diario o hacerse queratina? Experto responde y entrega tips de cuidado del pelo

Camilo Herrera, asesor de imagen y estilista integral, pasó por los micrófonos de Salud Y Algo Más de W Radio, y explicó las diferencias entre el uso de la plancha y una queratina.

Si bien muchas personas hoy en día buscan ser lisas sin tener que hacer un gran esfuerzo a diario, el experto asegura que actualmente la moda está en las ondas, en el cabello natural.

Sin embargo, hay muchas maneras de realizarse un cambio de look, ya sea a través de un corte, un cambio de color o de forma.

¿Para un cambio de look es mejor un estilista o un asesor de imagen?

De acuerdo con Herrera, un asesor de imagen tiene menos probabilidad de equivocarse, pues solo con ver a la persona y saludarla, ya se sabe qué le queda bien dependiendo con su tono de piel y su estilo de vida.

“Un estilista o un colorista suelen enfocarse solo en el color pero no en el corte y en la forma del cabello y allí se puede fallar”, dijo.

Asimismo, reveló que las personas que tienen el cabello rubio son las que más tienen que invertir dinero y tiempo en el cuidado de este.

¿Cómo buscar el cambio de look perfecto?

El estilista aseguró que lo más recomendable es acudir con un experto que pueda aconsejar, pues en la mayoría de los casos la clientas llegan con una foto de una famosa esperando que eles quede igual “pero hay que tener en cuenta el color, la forma y demás que nos queda bien”.

Además, dijo que se recomienda tener una foto del antes para saber qué fue lo que cambio. “Cuando se vean en el espejo tienen que verse y sentirse más lindas”.

¿Utilizar plancha a diario o hacerse queratina?

Según contó, ambas opciones suelen maltratar bastante el cabello, por eso hay que saber usarlas.

Las queratinas, aunque al paso del tiempo han ido mejorando, siguen conteniendo químicos, formol, que hacen que el cabello al principio se vea perfecto pero luego se empiece a debilitar siendo más delgado y más poco, lo que obliga a la cliente a repetírselo maltratándolo cada vez más.

“Dicen que hay queratinas veganas, pero no al 100%, si le dicen que es completamente natural es mentira, esto no es cierto, tienen que llevar un químico para que suelte el cabello, para que quede más suave”, dijo.

Es pro eso que recomienda que las mujeres con cabello muy grueso, muy oscuro y abundante opten por una queratina más fuerte que las que lo tienen delgado y en tonos claros.

Siendo así, aclaró que las dos opciones son muy fuertes para el cabello.

Sobre la plancha mencionó que el cabello es como un tubo por el que pasa las vitaminas del cabello y al plancharlo esto se cierra, lo que hace que nunca llegue a las puntas y estas se abran y nazca la horquilla.

“Yo recomiendo que si optan por la plancha no sea a diario sino solo para una salida o algo importante, una o dos veces al mes”, aclaró.

