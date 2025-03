“Con esfuerzo y pasión podemos lograrlo todo”: María Eugenia Castillo, ‘la Reina de las Extensiones’

Maria Eugenia Castillo, conocida como ‘la Reina de las Extensiones’, pasó por los micrófonos de Mujeres W relatando cómo fue su camino para la creación de una de las marcas mejor posicionadas en temas de tratamiento y belleza capilar, recordando como fueron sus primeros pasos.

“Esta historia viene desde niña, nací en una familia muy humilde, mis papás si bien se preocupaban por darnos estudio a mí y a mis hermanas, también veían necesario que aprendiéramos un arte para nosotras mismas costearnos nuestras necesidades. Mi papa visualizó que talento podríamos tener cada una, tranquilábamos las muñecas y al notar eso dijo que lo nuestro era el mundo de la belleza”, contó.

Asimismo, recordó cuando asistía a los cursos gratuitos de belleza que ofrecían entidades como la Defensa Civil y la Cruz Roja, entre otros.

“Ahí empezó ‘la Reina’, como manicurista de casa en casa, un oficio hermoso que admiro, eso me ayudó a comenzar este camino para revolucionar la belleza, cada vez quería experimentar más, aprender más, ahora son 35 años de experiencia y me considero una de las mejores representantes en este gremio, me logré posicionar a punta de esfuerzo y pasión”, dijo.

‘La Reina de las Extensiones’ creció en un entorno complejo, con una situación social que generaba dificultades para salir adelante.

“Mi papá pensaba en nuestro futuro, no quería que tomáramos un mal camino, faltaban recursos, pero sabía que podíamos salir adelante, cada vez era más exigente conmigo misma, sabia que no me quería quedar allí (…) Le digo a todas las mujeres del mundo que sí se puede salir adelante, que no necesitamos desviarnos, podemos llegar a generar empleo y tener una marca posesionada”, agregó.

Finalmente, habló de la marca ‘De la Reina’ y como sus productos, diseñados con especial atención, han ayudado a miles de personas en temas de tratamiento capilar.

Escuche la entrevista en Mujeres W:

