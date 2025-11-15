Sentencia prescripción de multas de tránsito con cobro coactivo: Años y cómo solicitarla

Como en todo país del mundo, en Colombia todos los días y en las diferentes vías del territorio son interpuestas diferentes multas de tránsito por infringir las normas que están estipuladas en la ley.

Ya sea exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Ahora, generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, como por ejemplo el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, estas mismas tienen un determinado periodo en el que pueden prescribir con cobro coactivo.

Por eso, en W Radio le contamos como funciona la prescripción de las multas en el país, los años en los que pasa y cómo la puede solicitar.

Así funciona la prescripción de las multas en Colombia

Pues bien, el mismo Código Nacional de Tránsito explica en su artículo 159 que “La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario”.

Sin embargo, en determinados casos, estas mismas multas tienen una prescripción.

¿En cuántos años prescribe una multa de tránsito?

En esa línea, el Ministerio de Transporte explicó en una respuesta a un derecho de petición el tiempo en el que una multa de tránsito puede prescribir.

“Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción”, dice la cartera.

Explican, además, en qué casos se adelanta la prescripción de una multa.

“La prescripción opera cuando la autoridad de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, no adelanta el proceso de cobro coactivo de la sanción en el plazo señalado por el legislador ”, es decir, los tres años anteriormente mencionados.

¿Cómo solicitar la prescripción de una multa en Colombia?

Lo que se debe hacer para solicitar la prescripción de una multa es hacer esa solicitud al ente de tránsito que expidió la multa, por ejemplo, si es en Bogotá sería la Secretaría de Movilidad

