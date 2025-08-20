Ojo: ¿Cuál es la multa por lavar vehículos en vía pública? Categoría de la infracción, costo y más

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, como por ejemplo el Código Nacional de Tránsito.

Otra acción que puede tener como consecuencia una multa para los conductores y que, realmente, es muy típica en el día a día, es lavar el carro en vía pública, en ríos, en canales, en quebrada, etc.

¿Cuánto cuesta la multa por lavar el carro en vía pública, en ríos, en canales, en quebrada, etc, en 2025?

Pues bien, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en su página web, explicó la tarifa que usted debe pagar en caso de que las autoridades de tránsito lo multen por haber lavado su vehículo en vía pública, en ríos, en canales, en quebrada, etc.

Así las cosas, el valor que se debe pagar como multa por lavar el carro en vía píublica es de $321.839, para este 2025.

¿Qué categoría es esta multa?

La multa por lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebrada, etc, es de categoría B.

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se estipula que las multas van clasificadas en A, B, C, D y E.

En este caso, cada multa, luego de ser clasificada, se va extendiendo por medio de números. La categoría B cuenta con 23 acciones diferentes que acarrean sanción por parte de las autoridades de tránsito.

