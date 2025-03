“Mi misión es ayudar, cumplir sueños y sacar una sonrisa”: Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’

Julián Pinilla, conocido como ‘Chico de la Ruana’, se ha ganado el cariño de más de un millón de usuarios que lo siguen en sus redes sociales, donde diariamente comparte contenido donde ayuda a personas de bajos recursos, cumple sueños y busca hogar a animales callejeros.

El influenciador pasó por los micrófonos de Mujeres W para contar su historia y lo que lo ha motivado a ejercer esta labor social.

“Me motiva poder mostrar un contenido positivo y que aporte en redes sociales, siempre me ha apasionado el tema de los videos, la historia empezó en pandemia, en mi cuarto (…) Yo sentía que no estaba en mi lugar, quería encontrar mi camino, estudié un semestre de ingeniería en la universidad, intenté hacer negocios, pedía dinero prestado”, aseguró.

Sin embargo, pese a esto descubrió que su camino iría enrutado hacia la ayuda social, fundamentándose sus raíces boyacenses.

“El detonante fue sentirme orgulloso de una región tan rural como lo es Boyacá, sentirme del campo y de la papa, de lo que muchos se avergüenzan, yo me siento feliz con la ruana, es símbolo campesino y me siento representado (…) Mi misión empezó ahí, ¿por qué tiene que darnos pena ser del campo? Mi familia siempre me ha inculcado el tema de ayudar”, dijo.

“Me alegra cumplir sueños con mi trabajo, provocar una sonrisa”

El momento en que las redes sociales llegan a la vida de Julián Pinilla es cuando se da cuenta de que puede ayudar a los otros haciendo lo que le gusta.

“Ahora tengo los medios para ayudar y me siento feliz de saber lo que hemos logrado (…) Siempre intento estar feliz sin importar lo que pase y demostrar esa generosidad que tenemos los boyacenses a donde quiera que vayamos. Me da mucha felicidad cumplir sueños con lo que hago en redes sociales, dar oportunidades a la gente, todo lo que hago es contenido de valor, para aportar”, comentó.

Destacó también su tipo de contenido, que es diferente a lo que generan la mayoría de los influenciadores, teniendo claro el poder que tiene desde las plataformas digitales principalmente en menores.

“Quise que los contenidos fueran más positivos, diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos mucha influencia en niños y en el comportamiento de la gente, si las personas empiezan a consumir mas contenido positivo, todo puede cambiar a mejor”, expresó.

Finalmente, habló de cómo consigue los recusos para las ayudas, revelando que el pago de redes sociales no es suficiente para lo que hacen.

“Siempre pedimos que nos ayuden a viralizar los contenidos porque así las marcas confían en nosotros y podemos ayudar más, es con esas alianzas con empresas que lo logramos; a nosotros no nos pasa eso de que las redes sociales nos paguen al nivel de lo que hacemos, es con las empresas, con universidades, con las marcas que se unen”, cerró.

Escuche la entrevista completa en Mujeres W:

